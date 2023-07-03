من جنسيات عربية .. الاستخبارات التركية تعلن القبض على خلية للموساد بإسطنبول

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الاثنين، القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، من بينهم أتراك وعرب، يحملون الجنسيات السورية واللبنانية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أوكل الموساد لجواسيسه، مهام: التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، والتجسس على المعارضين العرب في تركيا.

وتمكنت الاستخبارات التركية كشف الخلية، من خلال تتبع أحد الجواسيس في منطقة الفاتح بإسطنبول.

وقالت السلطات التركية، إن الجواسيس قد حصلوا على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا، وكانوا على درجة عالية من الاحترافية، من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة.

وفي مايو الماضي، أفادت وسائل إعلام تركية بأن المخابرات التركية كشفت عن شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي تعمل في تركيا تضم 15 شخصًا.

وبحسب التقارير، ألقت السلطات التركية القبض على 11 من أعضاء شبكة التجسس ، قيل إنهم تلقوا تدريبات في إسرائيل وأرسلوا إلى تركيا لتأسيس شركة تتاجر مع إيران، مشيرة إلى أن هناك مطاردة جارية لاثنين آخرين من المطلوبين للاشتباه في انتمائهما للشبكة.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية فإن الشبكة التي تم كشفها تجسست على 23 شخصًا لهم علاقات تجارية مع إيران، وأنه بدأت مراقبتها استمرت عاما ونصف العام .