حسام عبد الغفار: نظام التأمين الصحي الشامل يطبق على الأسرة كاملة.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن المواطن يريد من المجال الصحي منظومة تمكنه من تلقي خدمة علاجية بجودة عالية، بدون تحمل الإنفاق المالي بشكل مباشر.

حسام عبد الغفار:خدمة علاجيه في مستوى مرتفع للمواطن المصري

وأضاف حسام عبد الغفار خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن منظومة التأمين الصحي في مصر تقدم خدمة علاجيه في مستوى مرتفع للمواطن المصري، مؤكداً أن الخدمة العلاجية تكافلية، قائمة على دفع إشتراك سنوي ، هذا الإشتراك السنوي يمثل 1% من التكلفة الحقيقية للخدمات العلاجية.

حسام عبد الغفار: تتحمل الدولة قيمة الإشتراك للمواطن الغير قادر على دفع الإشتراك السنوي



وأشارحسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة الصحة إلى، أن المواطن الغير قادر على دفع الإشتراك السنوي الذي يمثل 1% من تكلفة العلاج، تتحمل الدولة قيمة إشتراكه و علاجه، مضيفاً أن نظام التأمين الصحي الشامل يأمن على الأسرة كاملة، و ليس على فرد واحد منها.