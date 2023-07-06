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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب تنخفض مجدداً والدولار يرتفع عالميا.. تفاصيل

أسعار الذهب تنخفض
أسعار الذهب تنخفض مجدداً والدولار يرتفع عالمياً | تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب، بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

 

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1916.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1927.10 دولار عند التسوية.

واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء، حتى مع توقع الأغلبية في المجلس بأن تكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر، بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3 % أمام منافسيه.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا، ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت أزمة عدم اليقين الاقتصادي.

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