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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زلزال يضرب المعدن الأصفر.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة انهيار على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية، حوالي 2,195 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وتعد تلك الفترة هى الوقت الأنسب للشراء، خاصة أن المعدن الأصفر سجل مستوى انخفاض كبير منذ بداية يوليو بعد أن وصل فى وقت سابق إلى 2800 جنيها للذهب عيار 21.

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أسعار الذهب تنخفض مجدداً والدولار يرتفع عالميا.. تفاصيل

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صعود 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يوليو 2023

وتعتبر أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتابع كل ما يتعلق بأسعار الذهب رغبة فى الاستثمار باعتبار المعدن الأصفر وسيلة تحوط أكثر أمانا.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

عيار 24 بيع 2,486 شراء 2,509
عيار 22 بيع 2,279 شراء 2,300
عيار 21 بيع 2,175 شراء 2,195
عيار 18 بيع 1,864 شراء 1,881
عيار 14 بيع 1,450 شراء 1,463
عيار 12 بيع 1,243 شراء 1,254
الاونصة بيع 77,306 شراء 78,017
الجنيه الذهب بيع 17,400 شراء 17,560
الكيلو بيع 2,485,714 شراء 2,508,571

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، فقد سجلت أسعار الذهب حالة انخفاض حادة، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

كما انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1916.49 دولار للأوقية (الأونصة) وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفاض بنسبه 0.1% إلى 1927.10 دولار عند التسوية.

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أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

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الذهب ينخفض عالميا بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي


وكان البنك الفيدرالي قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الماضي مع تزايد التوقعات حول وجود حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر، بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3% أمام منافسيه.

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