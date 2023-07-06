الذهب ينخفض عالميا بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات ‏وزارة الخزانة الامريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة ‏لفترة أطول.‏



وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1916.49 دولار ‏للأوقية بحلول الساعة 1832 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية ‏الآجلة للذهب 0.1% إلى 1927.10 دولار عند التسوية.‏



واتفق مجلس الاحتياطي الفدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ‏يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر أمس الأربعاء، حتى مع توقع ‏السواد الأعظم من المجلس أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد ‏السياسة النقدية بصورة أكبر.‏



واقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها ‏في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3% أمام ‏منافسيه.‏



وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائداً ‏ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.‏



ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86% أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ‏‏25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة ‏فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.‏



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى ‏‏23 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 914.11 دولار وقفز البلاديوم ‏‏1% إلى 1255.78 دولار.‏