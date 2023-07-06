الذهب ينخفض عالميا بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الامريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1916.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 1832 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1927.10 دولار عند التسوية.
واتفق مجلس الاحتياطي الفدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر أمس الأربعاء، حتى مع توقع السواد الأعظم من المجلس أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.
واقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3% أمام منافسيه.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائداً ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.
ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86% أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 23 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 914.11 دولار وقفز البلاديوم 1% إلى 1255.78 دولار.