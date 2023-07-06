اللواء محمد الشريف يوضح فكرة ممشى أهل اسكندرية

‏قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بخصوص ممشى الإسكندرية لم تكن فكرة ممشى فقط بل كانت فكرة أزمة مرورية على كورنيش إسكندرية.

ممشى أهل إسكندرية

وتابع محمد الشريف خلال لقاء له في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي "حمدي رزق"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شارع 45 هو محور رئيسي متصل بالمحمودية والطريق الزراعي والطريق الساحلي ويدخل على كورنيش الإسكندرية لذلك كان هناك أزمة مرورية وكانت الفكرة عمل نفق كبير خاص بالسيارات في الاتجاهين وعمل ممشى للمواطنين في الاتجاهين وهذا الممشى يوفر ‫نصف‬ ساعة كاملة في دقيقة واحدة.