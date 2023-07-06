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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر.. المصري يتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على حرس الحدود 3-2

صدى البلد

تأهل فريق المصري البورسعيدي لدور ال 8 من بطولة كأس مصر على حساب منافسه حرس الحدود، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي 3-2.

 

سجل أودو لاعب حرس الحدود هدف فريقه الاول في الدقيقة 35 من عمر المباراة. 

تعادل المصري في الدقيقة الأولى من عمر الشو الثاني  عن طريق رأسية عبده يحيى. 

 

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة، تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق فلانتين أودو تجاه إيمانويل ديفيد المنطلق بشكل سريع خلف مدافعي المصري والذي تمكن من ترويض الكرة والانفراد بالمرمى ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة، سجل إلياس الجلاصي هدف التعادل للمصري البورسعيدي عن طريق ركلة جزاء. 

 

واحتكم الفريقان للوقت الإضافي لحسم المتأهل من بينهما لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر. 

ويضم تشكيل حرس الحدود :

 محمد فوزي لحراسة المرمى

محمد رضا ، وإبراهيم القاضي، وخالد سامي، وإسلام عبد اللاه ، وأحمد شديد قناوي لخط الدفاع. 

مصطفى جمال، أحمد فليكس، حامد الجابري  لخط الوسط

إيمانويل دافيد ، فالانتين أودو

تشكيل المصري.. 

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - إلياس الجلاصي

خط الهجوم: حسام جريشة - مروان حمدي - عبده يحيى

 

أحمد شديد قناوي احمد فليكس المصري البورسعيدي إلياس الجلاصى بطولة كأس مصر تشكيل المصري

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