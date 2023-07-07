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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | حورية فرغلي تستأصل الرحم.. 30 مليون مشترك على ثريدز.. محاولة انقلاب في قيرغيزستان.. أكذوبة إثيوبيا عن الملء الرابع لسد النهضة

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسودن اليوم الجمعة 7 يوليو 2023، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

أقر آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس 6 يوليو 2023، بوجود استعدادات إثيوبية للملء الرابع لسد النهضة، مطالبا باستئناف المفاوضات مع مصر والسودان...

بعد تدشين حساب السيسي على Threads.. التطبيق يجذب 30مليون مشترك في ساعات

جرى تدشين حساب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس 6 يوليو 2023، على تطبيق ثريدز الجديد، التابع لشركة ميتا....

الأوقاف تمنع استخدام الهاتف المحمول واللاب توب بمقر الوزارة

كشف الدكتور عبد حسن المتحدث باسم وزارة الاوقاف ، تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي والهاتف أثناء العمل بمقر وزارة الاوقاف بالعاصمة الإدارية.

قبل انطلاقه بأيام | مهرجان العلمين الجديدة 2023 يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة 2023، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المقررة إقامته في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل. تستضيف مدينة العلمين الجديدة صيف 2023 الجاري، أكبر مهرجان فني ورياضي

فوق السطح ويدها مربوطة.. حقيقة فيديو سيدة الفيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن ويديها خلف ظهرها ويدعى خلاله الشخص المتحدث

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها لـ صدى البلد. وكانت حورية قد عادت من دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا بعد تصوير مشاهدها في أحد الأفلام الجديدة. الناقد محمد نبيل: كريم .. 

صدمة.. 7 لاعبين في الأهلي مهددون بالغياب عن مباراة الزمالك |تفاصيل

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس القادم. وكتب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

تريزيجيه يكشف سر أزمته مع فايلر وسبب رفضه اللعب لإنتر ميلان

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي والمنتخب تفاصيل أزمته مع رينيه فايلر أثناء قيادته لفريق اندرلخت البلجيكي. وأكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن أزمته مع فايلر

إعلامي يعلن تفاصيل أزمة كبرى بسبب حكام مباراة القمة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أزمة قادمة بشأن حكام مباراة الأهلي والزمالك يوم 13 يوليو الجاري في بطولة الدوري المصري، خصوصًا أنها قد تكون حاسمة للمارد الأحمر من أجل حسم اللقب في لقاء القمة. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة …

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

أول تعليق من إيران بعد احتجاز سفينة تجارية في الخليج العربي

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة، بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة تحمل 900 طن من الوقود المهرب وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم.

قرغيزستان .. السلطات تحبط محاولة انقلاب على السلطة

أعلنت الاستخبارات القيرغيزيّة اليوم الجمعة أنّها اعتقلت أعضاء في حزب المعارضة الرئيسي بتهمة التحضير لانقلاب على السلطة.

أمريكا تكشف حقيقة موافقة بايدن على محادثات سرية مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم توافق على محادثات غير رسمية مع روسيا وذلك بعدما ذكرت تقارير عن وجود محادثات بين الجانبين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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