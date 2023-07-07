حدث ليلا | حورية فرغلي تستأصل الرحم.. 30 مليون مشترك على ثريدز.. محاولة انقلاب في قيرغيزستان.. أكذوبة إثيوبيا عن الملء الرابع لسد النهضة

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسودن اليوم الجمعة 7 يوليو 2023، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

أقر آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس 6 يوليو 2023، بوجود استعدادات إثيوبية للملء الرابع لسد النهضة، مطالبا باستئناف المفاوضات مع مصر والسودان...

جرى تدشين حساب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس 6 يوليو 2023، على تطبيق ثريدز الجديد، التابع لشركة ميتا....

كشف الدكتور عبد حسن المتحدث باسم وزارة الاوقاف ، تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي والهاتف أثناء العمل بمقر وزارة الاوقاف بالعاصمة الإدارية.

تصدر هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة 2023، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المقررة إقامته في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل. تستضيف مدينة العلمين الجديدة صيف 2023 الجاري، أكبر مهرجان فني ورياضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن ويديها خلف ظهرها ويدعى خلاله الشخص المتحدث

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها لـ صدى البلد. وكانت حورية قد عادت من دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا بعد تصوير مشاهدها في أحد الأفلام الجديدة. الناقد محمد نبيل: كريم ..

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس القادم. وكتب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي والمنتخب تفاصيل أزمته مع رينيه فايلر أثناء قيادته لفريق اندرلخت البلجيكي. وأكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن أزمته مع فايلر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أزمة قادمة بشأن حكام مباراة الأهلي والزمالك يوم 13 يوليو الجاري في بطولة الدوري المصري، خصوصًا أنها قد تكون حاسمة للمارد الأحمر من أجل حسم اللقب في لقاء القمة. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة …

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة، بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة تحمل 900 طن من الوقود المهرب وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم.

أعلنت الاستخبارات القيرغيزيّة اليوم الجمعة أنّها اعتقلت أعضاء في حزب المعارضة الرئيسي بتهمة التحضير لانقلاب على السلطة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم توافق على محادثات غير رسمية مع روسيا وذلك بعدما ذكرت تقارير عن وجود محادثات بين الجانبين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.