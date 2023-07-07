صدمة.. 7 لاعبين في الأهلي مهددون بالغياب عن مباراة الزمالك |تفاصيل

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس القادم.

وكتب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اللاعبين المهددين بالغياب عن مباراة الزمالك فى حالة الحصول على إنذار بمباراة الاتحاد السكندري، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، اليو ديانج مروان عطية، كهربا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا السبت، علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع 21 من منافسات الدوري الممتاز.