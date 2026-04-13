نائب رئيس حزب الشعب الباكستاني: تعثر المفاوضات أو توقفها لا يعني بالضرورة الوصول إلى طريق مسدود

أكدت شيري رحمن، نائب رئيس حزب الشعب الباكستاني، أن تعثر المفاوضات أو توقفها لا يعني بالضرورة الوصول إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن بعض القضايا الشائكة لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الملفات المعقدة.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"،أن الأهم في هذه المرحلة هو ما تم التوافق عليه، وعلى رأسه السعي لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، بما يضمن توفير قدر من الأمان للمدنيين، مؤكدة أن هذه النقاط تمثل أساسًا يمكن البناء عليه لتحقيق تقدم لاحق.

وأضافت أن جلسات التفاوض التي استمرت لنحو 21 ساعة تُعد بداية إيجابية وليست نهاية المطاف، مشددة على ضرورة استمرار الحوار والعمل على تمديد الهدنة، وصولًا إلى حلول دبلوماسية تفتح الطريق أمام تحقيق السلام والاستقرار.