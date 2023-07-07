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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف حقيقة موافقة بايدن على محادثات سرية مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم توافق على محادثات غير رسمية مع روسيا وذلك بعدما ذكرت تقارير عن وجود محادثات بين الجانبين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

والخميس، قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن هناك محادثات سرية تجري بين مسؤولين روس وأمريكيين تهدف لتمهيد الطريق أمام إنهاء الحرب المستعرة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.

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وأضافت الشبكة أن المحادثات التي يشارك فيها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تهدف لفتح الطريق أمام مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضافت أن محادثات سرية تجمع بين مسؤولين أميركيين أمنيين سابقين ومسؤولين روس حاليين بينهم لافروف.

وبحسب التقرير الإخباري، فإن الهدف من المحادثات هو وضع أسس لمفاوضات محتملة لإنهاء الحرب.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن المسؤولين الأمريكيين السابقين الذين يشاركون في المحادثات ينتمون إلى دوائر الأمن القومي.

أمريكا بايدن روسيا أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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