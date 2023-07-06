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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"بوليتيكو" تكشف المستور.. انقسام أمريكي حول إمداد أوكرانيا بـ قنابل عنقودية|ماذا يحدث؟

صدى البلد

قالت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم، إن هناك انقساما داخل الكونجرس الأمريكي بشأن إرسال ذخائر عنقودية إلى الجيش الأوكراني.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن قرار إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا على مكتب بايدن ويمكن الانتهاء منه قريبا.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها لا تزال تدرس توريد ذخائر عنقودية إلى الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض، إنه لا إعلان في الوقت الحالي عن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية والمباحثات مستمرة.

وأعلنت شبكة "إن بي سي"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، إن هناك إعلانا مرتقبا بشأن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.

وفي مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني زيلينسكي، طالب زيلينسكي بايدن بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا حتي ينجح هجومها المضاد، ومن جانبه تعهد بايدن باستمرار دعم كييف أمام روسيا.

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