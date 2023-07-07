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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشمل ذخائر عنقودية .. توقعات بالإعلان عن حزمة أسلحة إلى أوكرانيا الجمعة

أرشيفية
أرشيفية

توقع مسؤولون أمريكيون الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية تشمل أسلحة وذخائر، لأوكرانيا، اليوم الجمعة، على أقرب تقدير.

وتشمل الحزمة ذخائر عنقودية تطلقها مدافع "هاوتزر" عيار 155 مليمتراً، لمساعدة أوكرانيا في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

ويتوقع أن تصل قيمة حزمة المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا إلى 800 مليون دولار، بحسب "رويترز".

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وقال المسؤولون إنه بموجب الحزمة ستتلقى أوكرانيا أيضاً ذخيرة لأنظمة "هيمارس" الصاروخية ومركبات مثل مدرعات "برادلي" القتالية وناقلات جنود مدرعة من طراز "سترايكر".

وستكون هذه الحزمة الثانية والأربعين التي توافق عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد ذكر في وقت سابق أن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا قيد الدراسة لكنه لم يصدر أي إعلان رسمي بذلك.

ونشرت وسائل إعلام غربية من بينها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، تقارير عن عزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية لاستخدامها ضد القوات الروسية.

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