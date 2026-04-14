الحكومة الإيرانية: خسائرنا بلغت 270 مليار دولار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية

عرضت “القاهرة الإخبارية” تقريرا يوضح أن الحكومة الإيرانية قدرت خسائرها الأولية جراء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بنحو 270 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الرقم لا يزال غير نهائي وقابل للمراجعة مع استمرار عمليات التقييم.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في تصريحات صحفية، إن ملف التعويضات عن الحرب يأتي ضِمن أبرز القضايا التي يتابعها الفريق التفاوضي الإيراني، مشيرة إلى أن هذا الملف طُرِح أيضًا خلال المحادثات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضحت مهاجراني أن تقدير الخسائر يتم وفق دراسات متعددة الجوانب، تشمل الأضرار الاقتصادية والبنية التحتية، لافتة إلى أن الرقم المعلن حتى الآن يعكس التقييمات الأولية لحجم الأضرار الناتجة عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

في سياق متصل، أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أن مبيعات النفط الإيرانية خلال الشهرين الماضيين كانت "مُرضية"، مشيرًا إلى أن جزءًا من العائدات سيتم توجيهه لإعادة إعمار القطاع الصناعي، ومعالجة الأضرار التي لحقت به جراء الحرب.

وأضاف الوزير أن قطاع النفط واصل عملياته التشغيلية خلال فترة الصراع دون توقف، بما في ذلك مراكز التصدير الرئيسية مثل جزيرة خرج، ما أسهم في استمرار تدفق الصادرات "دون انقطاع ولو ليوم واحد"، على حد وصفه.

وكان باك نجاد أشار، في وقت سابق، إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار بيع النفط الخام الإيراني خلال الفترة الأخيرة.