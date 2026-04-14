قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي يوجه بإنشاء نواة للذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الشركات
عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية بعد إجازة القيامة وشم النسيم
الضحايا تلاميذ ومعلمين.. 16 جريحا في إطلاق نار داخل مدرسة جنوب شرق تركيا
من 4 محاور .. مبادرة صينية لإحلال السلام في الشرق الأوسط
فيتش تتوقع تفوق مصر إقليميًّا في نمو قدرات الطاقة المتجددة نتيجة إصلاحات السياسات
وزير النفط الإيراني: ‌مبيعات البلاد خلال الأسابيع الماضية مُرضية
رشيد خطابي: الهوية العربية ليست ثابتة والتنوع قوة تحتاج إدارة لا صراع
مصدر: المحادثات الإيرانية الأمريكية المقبلة قد تعقد في تركيا أو في مصر
تشكيل ناري لـ ريال مدريد أمام بايرن.. وأربيلوا يراهن على تعويض الخسارة بـ ريمونتادا تاريخية
لا مكان للسايس العشوائي بعد اليوم.. ضوابط جديدة تحكم المهنة
عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل
الأزهري لمستشار الرئيس الفلبيني: التعاون في مجال التدريب بدأ بالفعل وسيستمر بروح المحبة والإخلاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأزهري لمستشار الرئيس الفلبيني: التعاون في مجال التدريب بدأ بالفعل وسيستمر بروح المحبة والإخلاص

عبد الرحمن محمد

استقبل كارليتو جالفيز جونيور، مستشار الرئيس الفلبيني للسلام والمصالحة والوحدة،  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف  بمكتبه في العاصمة الفلبينية مانيلا؛ وبحضور السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، لمناقشة آفاق التعاون الرحبة بين البلدين.

وقد استهل المستشار اللقاء بنقل تحيات رئيس الفلبين،  فرديناند ماركوس، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – وإلى الحكومة المصرية والشعب المصري العظيم؛ مؤكدًا احترامه الشديد وإعجابه التام بالحضارة المصرية والرموز المصرية الدينية والثقافية، ورغبته في الارتقاء بأوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات؛ كاشفًا عن تحولات كبيرة في المجتمع الفلبيني نحو القيم المثلى من المحبة والاستيعاب والمواطنة لكل أبناء الفلبين، لا سيما المسلمين منهم.

من جانبه، أعرب الوزير لمستشار الرئيس الفلبيني عن شكره البالغ لحفاوة الاستقبال وكريم الضيافة، ناقلاً أسمى معاني التقدير والاحترام من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الفلبيني والحكومة الفلبينية والشعب الفلبيني الكريم، ومشيرًا إلى تطلع مصر نحو تفعيل كل أوجه التعاون الممكنة مع الفلبين، استكمالاً لمشروع التدريب الذي بدأ بالفعل مع اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين في يناير باستقبال ١٥ إمامًا وقاضيًا ومحاميًا للتدريب في مصر. 

ومن المقرر أن يستمر ذلك على نطاقات أوسع وفي تخصصات أشمل ولفئات متنوعة من المجتمع الفلبيني، فضلاً عن التطلع إلى تقديم الخبرات المصرية في صناعة الحلال إلى الفلبين.

كما أكد الوزير أن مصر حريصة على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين بما يحقق نموذجًا يُحتذى في العلاقات الدولية، ويعود بالنفع على الشعبين العظيمين، ويرسخ أسمى معاني الوطنية والانتماء والتدين الحقيقي الرشيد الذي يُذكي معاني العمران والحضارة.

وبنهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرار التعاون، كما قدم الوزير دعوة إلى مستشار الرئيس الفلبيني لزيارة مصر في القريب، واستقبلها المسئول الفلبيني بالشكر والوعد بتلبيتها في أقرب فرصة.

مستشار الرئيس الفلبيني أسامة الأزهري وزير الأوقاف العاصمة الفلبينية مانيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: قفزة في وتيرة العمليات الإرهابية بوسط إفريقيا خلال مارس 2026

جانب من الحفل

وزير الأوقاف يشهد ختام المسابقة الوطنيةلحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالفلبين

الديون

3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك وتوسع رزقك.. رددههم يغنيك الله من فضله

بالصور

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد