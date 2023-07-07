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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة 7 يوليو 2023، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ولرتفاع الموج 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 35 25
بنهــــا 34 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 35 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 23
دمياط 30 22
بورسعيد 32 23
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 23
العريش 31 22
رفح 30 22
رأس سدر 35 23
نخل 36 20
كاترين 33 16
الطور 36 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 28 22
السلوم 30 22
سيوة 36 23
رأس غارب 37 27
الغردقة 37 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 36 29
حلايب 34 28
أبو رماد 35 28
رأس حدربة 33 27
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 25
أسيوط 37 25
سوهاج 38 26
قنا 39 27
الأقصر 40 27
أسوان 41 29
الوادي الجديد 40 26
أبوسمبل 40 29

الأرصاد طقس حار رطب هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة الظواهر الجوية

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