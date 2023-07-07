قبل انطلاقه بأيام | مهرجان العلمين الجديدة 2023 يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة 2023، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المقررة إقامته في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة صيف 2023 الجاري، أكبر مهرجان فني ورياضي، يقام في منطقة الشرق الأوسط، والذي من المقرر عقده في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، ويقام تحت مسمى مهرجان العلمين الجديدة ، ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي والفني.

مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية بالإضافة إلى أهم حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط ALalamin Award .