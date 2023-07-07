الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها لـ صدى البلد.

وكانت حورية قد عادت من دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا بعد تصوير مشاهدها في أحد الأفلام الجديدة.

كما كانت الفنانة حورية فرغلى قد كشفت عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وذلك خلال لقاء ببرنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت حورية فرغلى : "تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني "ماليش في الإنجاب"، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض.

وقالت حورية فرغلى: كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ومازلت احتفظ بكل هدية منحها لى.

حورية فرغلي

وحلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة، وهي الحلقة التي أثارت أزمة كبيرة عقب تصويرها عندما تم تسريب شائعة عن خطبة حورية ونزار.