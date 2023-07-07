أول تعليق من إيران بعد احتجاز سفينة تجارية في الخليج العربي

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة، بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة تحمل 900 طن من "الوقود المهرب" وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم.

ومساء أمس الخميس، قال تيم هاوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج، اليوم الخميس، وإن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب، مضيفًا أن "القوات البحرية الأمريكية نشرت أصولا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".

وأردف "في النهاية، قدرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".

وأشارت "فارس" إلى أن "إحدى مهام الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي تتمثل في مكافحة تهريب الوقود، وفي العام الماضي، منعت بحرية الحرس الثوري الإيراني تهريب أكثر من 50 مليون لتر من الوقود الإيراني",

وكانت البحرية الأمريكية قالت أول أمس الأربعاء، إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان، في أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

وقال هاوكينز "تظل القوات الأمريكية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط".

