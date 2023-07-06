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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحذير الأخير .. الأمم المتحدة تطالب إيران بالتراجع عن خطتها النووية

صدى البلد

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إنها تدعو إيران للتراجع عن أي خطوات لا تتسق مع الاتفاق النووي.

وأكدت أيضا، أن إيران وصلت إلى 20 ضعفا من إنتاج اليورانيوم المسموح.

وحث نائب الرئيس الامريكي السابق مايك بنس، الذي كان متفائلاً في سباق 2024 على البيت الأبيض، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على 'التوقف والوقف الفوري' للمفاوضات مع طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن التزامها بإحياء الاتفاق النووي الإيراني، على الرغم من حقيقة أن المفاوضات واجهت عقبة في أواخر عام 2022.

وانتقد بنس السعي للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران ووصفه بأنه 'لا أساس له وخطير'. في الوقت نفسه ، روّج لـ 'إنجازات' إدارة ترامب - بنس ، والتي تضمنت عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإسلامي، وإلغاء الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ، والأمر بالهجوم الذي اغتال اللواء قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية.

الاتفاق النووي الإيراني إدارة الرئيس جو بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني إدارة الرئيس الأمريكي الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الأمريكي السابق حرس الثوري جو بايدن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة قاسم سليماني البيت الأبيض

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