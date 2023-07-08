نقل دانا حمدان إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

أعلنت الفنانة مي سليم عن تعرض شقيقتها الفنانة دانا حمدان، لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى.

ونشرت مي سليم صورة لشقيقتها على سرير المستشفي عبر ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة :" ألف سلامة عليكي.. ربنا يشفيكي يا رب.



دانا حمدان:

كشف الفنانة دانا حمدان عن تفاصيل الحادث الذى تعرضت له شقيقتها الفنانة مى سليم وتسبب فى تهشم سيارتها.

وقالت دانا حمدان لـ صدى البلد : ان مى بخير ربنا نجاها ولكن سيارتها تهشمت نتيجة الصدام وهى حاليا بصحة جيدة وبخير.

وأضافت دانا حمدان: كان حادث كبير وهى مازالت تعانى من خضة نتيجة ما مرت به فى الحادث.

حادث مى سليم

تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي نتيجة تصادم بين أربع سيارات من بينهم سيارة مي سليم، حيث تدمرت سيارتها بالكامل.



تعتبر آخر أعمال مي سليم هي أغنية "بنتي" من كلمات محمود عبدالله لحن محمدي، توزيع احمد امين ومن إنتاج الاء لاشين، وروجت مي لها قبل طرحها في وقت سابق وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوش باللون البيج واعتمدت مكياج يبرز جمالها وتسريحة شعر مناسبة لجلسة التصوير التي خضعت لها.