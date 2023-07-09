عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اللجنة الفرعية بمحلية النواب تجتمع لمتابعة خطة دعم وتأهيل المرأة

اللجنة الفرعية المنبثقة
اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوا

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة 
أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، اجتماعها الأول اليوم الأحد، لمتابعة خطة واستراتيجية وزارة التنمية المحلية لمتابعة توجيهات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما، بهدف تدريبهن وتأهيلهن ليكن قادرات على الإدارة وحسن التدابير لمواجهة التحديات بأفضل الوسائل الممكنة لتمكينهن من خلال دعم هذا الملف الاجتماعى النوعى الحيوى بجميع محافظات مصر منذ عام 2020، وحتى 2023، وإنشاء وحدات مستحدثة بديوان عام الوزارة ومحافظات الجمهورية (وحدة تكافؤ الفرص – وحدة رعاية المرأة – وحدة السكان – وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية).

وتضم اللجنة الفرعية النائبات:  رحاب الغول، إيمان الألفى، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، هدى لطنبارى، أعضاء لجنة الإدارة المحلية.

الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2017

واستعرضت النائبة أمل زكريا قطب، رئيس اللجنة الفرعية، جدول أعمال الاجتماع، مؤكدة أهمية الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2017، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، والآلية التى اتبعتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل ذلك الملف الاجتماعى بديوان عام الوزارة، وبالتنسيق مع دواوين عموم محافظات الجمهورية، والتى تضم  الإدارات والوحدات  المستحدثة المنوطة بالملفات المختلفة منها (وحدات تكافؤ الفرص . وحدة السكان. وحدة دعم المرأة . لجان حماية الأطفال  .حقوق الإنسان. ذوى الهمم)، وهى من  الملفات الهامة الاجتماعية المهنية الهادفة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها القيادة السياسية لزيادة المكتسبات وتعزيز وتفعيل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسر المصرية والمرأة المصرية بجميع محافظات مصر والتواصل بين الجهات المعنية لتفعيل تأهيل وتمكين القياديات.

وأشارت إلى ضرورة التواصل والتنسيق وإزالة أى معوقات لتفعيل دور الجهات المختصة المعنية - كلا فيما يخصه - من المجالس القومية المتخصصة والوزارات والهيئات المعنية، وتدريب وتأهيل القيادات على كيفية التدخل والحماية مع المعنيين  
بمركز التدريب بسقارة، والوزارات (لجان حماية الأطفال، تكافؤ الفرص، وحدة رعاية المرأة، وحدة السكان، حقوق الإنسان، مجابهة الهجرة غير الشرعية، إضافة الى كل هذ الجهد لحماية كافة الجهود المبذولة من الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة، والمؤهلين للقيادة بوزارة التنمية المحلية وفى باقي المحافظات لتحقيق أكبر المكاسب للمرأة المصرية بعلم وتعلم وتدريبات هادفة، ويتم التنسيق مع الوحدات المركزية بالوزارة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد كمال، مدير عام إدارة التطوير بوزارة التنمية المحلية، الدكتور أيمن الجمل، مدير إدارة الاتصال السياسي، وآخرين.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالاطلاع على آليات تفعيل الاستراتيجيات التى أطلقتها القيادة السياسية والخطط المدرجة لتفعيلها والنزول بزيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الفرعية لمحافظات الجمهورية للمتابعة.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية الإدارة المحلية الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية الاقتصادي الهجرة غير الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

ترشيحاتنا

أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والبركة في البيت

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. ننشر شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية

ضبط المتهم.. نقل كلب لمستشفي بيطري بعد إطلاق شخص الرصاص عليه بالسلام

تنسيق الكليات العسكرية 2023..الحربية 60% والجوية 55 % والدفاع الجوي 70 %

الحكم ظلمنا..تعليق قوي من أحمد موسي بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب

أفريكسم بنك: مصر إحدى كبريات الدول المتطورة صناعيا في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

بفستان ملفت .. ابنة ماجد المصرى تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الوقاية من ضربات الشمس

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ