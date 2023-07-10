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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس المريخ: انبهرت بإبراهيم عادل منذ أن كان طفلًا.. وشكرًا لمسؤولي بيراميدز

صدى البلد

قال أحمد جوهر رئيس نادي المريخ، إنه سعيد بما قدمه إبراهيم عادل لاعب بيراميدز الحالي والمريخ السابق، مع منتخب مصر الأولمبي، خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وأضاف جوهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه شاهد إبراهيم عادل عندما كان لاعبًا في الناشئين للفريق عام 2012، وأجبره على التقاط صورة تذكارية معه.

وواصل تصريحاته «عندما شاهدت إبراهيم عادل كان طفلًا وأجبرني أن أسير أكثر من 200 خطوة وأطلب التقاط صورة تذكارية معه، رغم أنني لا أفعلها مع أحد من الأساس، وانضم بعدها لمنتخب مصر للناشئين».

وأشار إلى أن الأسيوطي وقتها طلب شراء إبراهيم عادل، رغم أن ناديه حدد مليون و200 ألف جنيه مقابل بيعه، وهو ما وافق عليه الأسيوطي مع وضع امتيازات أخرى، من بينها الحصول على 20 % مقابل إعادة بيعه.

واختتم تصريحاته «أوجه التحية لمسؤولي بيراميدز بعد صبرهم على إبراهيم عادل رغم الصفقات القوية التي انضمت للفريق، وأتمنى من ناديه أن يسأل اللاعب عن النادي الذي يرغب في الانضمام له».

https://www.youtube.com/watch?v=DOTKpfAMcUM

إبراهيم عادل أمم أفريقيا تحت 23 سنة أمم أفريقيا بطولة كأس أمم أفريقيا بيراميدز

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