الأسوأ قادم .. عملاق الطاقة الفرنسية "توتال" يحذر من نقص الغاز في أوروبا

حذر باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، من أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه قيودا على إمدادات الغاز هذا الشتاء.

ووفقا لـ بويان، فإنه حتى لو كان تخزين الغاز في المنطقة بكامل طاقته بحلول بداية موسم التدفئة، فقد لا يكون كافيا ليستمر خلال فصل الشتاء البارد.

وحذر من أنه “بالنسبة للغاز، فإن مرافق التخزين ستكون ممتلئة في أكتوبر، ولكن إذا كان الشتاء في أوروبا باردا، فإن هذه الاحتياطيات في القارة لن تكون كافية لتلبية الطلب طوال فصل الشتاء”.

وأشار بويان إلى أنه في حين أن هذا لا يعني بالضرورة أن الاتحاد الأوروبي سينفد من الغاز، فمن المرجح أن يضطر الاتحاد إلى استيراد إمدادات إضافية بأسعار أعلى، مشددا على أنه “لا توجد أسعار ودية في سوق يعتمد فيها كل شيء على العرض والطلب”.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات اللاحقة ضد روسيا، يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الغاز الروسي، الذي كان يشكل في السابق ما يقرب من نصف جميع واردات الكتلة من الغاز.

ونتيجة لذلك، زادت الحكومات الأوروبية من واردات الغاز الطبيعي المسال، والكثير منها من الولايات المتحدة.

وفي عام 2022، حصد الاتحاد الأوروبي 64٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، وفقا للرئيس التنفيذي، أي أكثر من ضعف الواردات مقارنة بعام 2021.

ومع ذلك، وفقا لبويان، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة قد تعرض صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال للخطر، والتي قد تكون محدودة من أجل وقف ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة “توتال انرجي”، من أنه “إذا قرر الجمهوريون وقف الصادرات، فهناك خطر نظامي كبير”.