الشرطة تقود عملية بحث مكثفة.. اختفاء رضيع في فرنسا وسط ظروف غامضة

باشرت الشرطة في فرنسا عمليات بحث مكثفة عبر الجو والبر عن طفل رضيع يبلغ من العمر عامين بعد اختفائه من قرية في جنوب البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

كان الطفل الصغير، إميل، متواجدا في حديقة منزل أجداده في قرية صغيرة خارج لو فيرنيه في فرنسا عندما اختفى بعد ظهر يوم السبت الماضي.

وكانت الأسرة تستعد لمغادرة المنزل للذهاب في نزهة، وقال فرانسوا باليك، عمدة لو فيرنيه، للتلفزيون الفرنسي، إنه استغل هذه اللحظة العابرة [من عدم الانتباه] ليغادر.

وأضاف: "أدرك أجداده أنه لم يعد هناك عندما ذهبوا لوضعه في السيارة."

وقال باليك إن الصبي كان يمشي جيداً بالنسبة لسنه ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه اختطف. وقال: "إنها قرية صغيرة بها 20 منزلاً أو نحو ذلك.. نرى كل شيء.. وكان من الممكن أن يقطع مسافة ما وربما يضيع أو يختبئ."

في غضون ذلك، انضم أفراد العائلة والقرويون إلى الشرطة والدرك ورجال الإطفاء بعد أن نبههم الأجداد إلى اختفاء إميل في حوالي الساعة 5.15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقامت فرق البحث والإنقاذ باستخدام مروحية وطائرات بدون طيار مزودة بكاميرات حرارية وكلاب بوليسية بتمشيط المنطقة منذ ذلك الحين، لكن لم يتم العثور على أي أثر للطفل على الرغم من مسح أكثر من 1200 فدان.

وقال النائب العام ريمي أفون إن شخصين شاهدا الصبي يغادر منزل جده وجدته، موضحين: "ثم فقدوا أثره."