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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نائل فرنسا.. لحظات مروعة لمقتل عربي بمقر عمله في نيويورك.. شاهد

مقتل شاب أردني في
مقتل شاب أردني في نيويورك

قتل شاب أردني، يدعى بسام عبدالرحمن الخطيب، في الولايات المتحدة، بعد تعرضه لعملية إطلاق نار داخل محله التجاري بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الأحد.

وأظهر فيديو لحظة الهجوم المروعة، عندما دخل شخصان ملثمان السوبر ماركت الخاص بالشاب الأردني بمدينة ستاتين ايلاند، وقاموا بإطلاق النار عليه بشكل جنوني، قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الحادث.

وقعت الحادثة الدامية في متجر يحمل اسم "مانور ديلي آند كونفينس ستور"، الذي يقع في كاسلتون كورنرز، ويعتبر وجهة تجارية شهيرة في المنطقة.

وفور وقوع الحادث، تم نقل الضحية بسرعة إلى مستشفى جامعة ريتشموند قبل أن تُعلن وفاته. وأبلغ المحققون في الحالة عن إصابة الشاب بجروح ناتجة عن إطلاق نار في منطقة الصدر.


عائلة الشاب تطلب العدالة والدعم من السفارة الأردنية

وكشف شقيق المتوفى، أنس، أن بسام هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 2015 للبحث عن فرص العمل وهو أب لطفل وطفلة، واستقر في مدينة نيويورك حيث أنشأ متجر السوبر ماركت الخاص به.

وترك هذا الحادث المفجع الأسرة في حالة صدمة وحداد، تسعى إلى العدالة والقصاص من قتلة بسام.

وطالب أنس من السفارة الأردنية في واشنطن بالتحرك بسرعة ومشاركة الحكومة الأمريكية في الكشف عن منفذي الحادث الشنيع والتعرف على هويتهم ومن ثمَ تقديمهم للعدالة.

من جانبها أكدت الخارجية الأردنية أنها تتابع عن كثب الحادث وأنهم يشاركون بجدية في القضية وسيتم إصدار بيان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.

ونقلت شبكة "العربية" عن أحد أقارب بسام أنه معروف عنه بأنه صاحب أخلاق عالية ولا يوجد له أعداء وصديق للجميع.

وأكد ابن عمه محمد أن الجهات الرسمية تتابع القضية مع السلطات الأميركية للقبض على الجناة، مضيفاً أن مراسم الدفن ستتم هناك في أمريكا.

من جهته قال الناطق الإعلامي في وزارة الخارجدية وشؤون المغتربين سنان المجالي : إن الوزارة تتابع أنباء مقتل أردني في نيويورك، من خلال السفارة الأردنية في واشنطن، التي تنظر التفاصيل من السلطات الأمريكية.

مقتل شاب جزائري في فرنسا

وقبل أيام قُتل الشاب الجزائري نائل م. في نانتير من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري. وبررت الشرطة الواقعة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة "في ممر الحافلات" ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.

والخميس، وجهت النيابة تهمة "القتل العمد" للشرطي الذي أطلق النار مع وضعه قيد التوقيف الاحياطي، معتبرة أن "الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق".

عبرت الجزائر، الخميس، عن "صدمتها" للقتل "الوحشي" الذي تعرض له الفتى نائل قرب باريس، برصاص أحد عناصر الشرطة، مشيرة إلى أنه أحد مواطنيها.
 

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