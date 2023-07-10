ارتفاع عجز الحساب الجاري التركي.. وهذا سعر الليرة أمام الدولار

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين أن من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري التركي عجزا قدره 7 مليارات دولار في مايو ، بينما من المتوقع أن يبلغ العجز 50 مليار دولار في 2023، وفق ما ذكر موقع ناسداك الامريكي.

كان متوسط تقدير 10 خبراء اقتصاديين في الاستطلاع لعجز الحساب الجاري في مايو 7 مليار دولار ، مع توقعات تتراوح من 6.0 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار.

أظهرت البيانات أن العجز التجاري التركي، وهو مكون رئيسي في الحساب الجاري، زاد بنسبة 17.6٪ على أساس سنوي في مايو إلى 12.53 مليار دولار ، حيث أثرت تكلفة الزلازل في فبراير وواردات الذهب على الميزان التجاري.

وقال بنك جولدمان ساكس :"نتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري، مدفوعا بالسلع الأساسية المرتفعة وواردات الذهب على الرغم من ارتفاع دخل السياحة".

وذكر البنك "لم تضع الإدارة الجديدة بعد استراتيجية شاملة للاقتصاد والتضخم ووضعه نحو مسار مستقر مستدام. في حين أن التدابير الضريبية المعلنة مؤخرًا ستشدد السياسة بطريقة ما ، فإن الموقف المالي العام لا يزال فضفاضًا، وأصبح تمويل الميزانية يمثل خطرًا كبيرًا".

كان متوسط ​توقعات سبعة خبراء اقتصاديين لعجز الحساب الجاري لعام 2023 بأكمله 50 مليار دولار ، مع تقديرات تتراوح بين 40 مليار دولار و 57 مليار دولار.

بعد الانتخابات، من المتوقع أن تقوم أنقرة بتحديث توقعاتها الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة في سبتمبر.

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الاثنين، للدولار الأمريكي 26,0700، واليورو28,535 .

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، استمرار العمل على مكافحة التضخم بكل حزم.

