طارق قنديل: الدوري رجع بيته والخطيب تحمل ضغوطا شديدة

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري جاء بعد عمل شاق طوال الموسم، والدرع حس بغربة ولكن في النهاية رجع بيته.

وقال طارق قنديل في تصريحات تليفزيونية:"كنت أتوقع أن يتم حسم اللقب اليوم في مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والدوري له طعم ومذاق خاص".

وأضاف :"محمود الخطيب رئيس النادي تحمل ضغوطات شديدة طوال الموسم وكان يعمل في صمت، والنتيجة بعد توفيق الله هو النجاح، ولا بد من دعمه".

واوضح:"من الطبيعي أن يتم تسليم بطولة الدوري في مباراة الزمالك بعد حسمه رسميًا وهذا أمر مسلم به وعلى اتحاد الكرة العمل على هذا الأمر".

واختتم عضو مجلس إدارة النادي: "الطموح دائمًا داخل الأهلي هو المركز الأول وهو الواجهة المشرفة لاسم مصر، ومؤكد لدينا طموح في تحقيق لقب كأس العالم للأندية ولن يأتي ذلك إلا بالعمل الجاد".