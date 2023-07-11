مفيش تكبر.. ميدو: الأهلي استحق أن يكون بطل مصر

أكد أحمد حسام ميدو، أن "عدم التكبر" ساهم بشكل كبير في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تقييم الأمور وقت الأزمات بدون تكبر، يأتي بثماره".

وأضاف: "قيمة إدارة الأهلي في تقييم أخطاء الموسم الماضي ومعالجتها".

وواصل: "مارسيل كولر بطل النادي الأهلي هذا الموسم، فهو السبب الرئيسي في جعل الأهلي الفريق الأفضل في مصر".

وأوضح ميدو: "كولر قام بتقييم لاعبي الأهلي بالشكل الأمثل وساهم في تطوير لاعبي الأهلي".

وتابع: "الأهلي استحق أن يكون بطل مصر، وعلى مستوى كرة القدم ومختلف الألعاب الأهلي استحق حصد اللقب"

وأضاف: "أنا راجل زملكاوي لكن مبحبش إني أقلل من نجاح أو شغل أي حد".

وواصل: "لازم أي حد بيكسب نقدم له التحية زي ما لما بيكون في حاجات سلبية بنقول عليها".

واختتم: "دائما ما نقول الحقيقة، والفريق الذي يجتهد علينا دائما أن نسانده".