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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. زيلينسكي يضغط على قادة الناتو لإعادة صياغة البيان الختامي لقمة الحلف

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يضغط على قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” لإعادة صياغة البيان الختامي لقمتهم المنعقدة اليوم في ليتوانيا.

كان زيلينسكي، حذر اليوم الثلاثاء، قادة حلف الناتو، من عدم وضع إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلي حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه أمر غير مسبوق وسخيف أن لا يتم وضع  إطار زمني لدعوة انضمام بلاده إلى حلف الناتو العسكري.

وأضاف: "يبدو أنه لا يوجد استعداد لدعوة أوكرانيا إلى الناتو أو جعلها عضوًا في الحلف . بالنسبة لروسيا ، هذا يعني حافز لمواصلة إرهابها".

وأثارت تصريحات الرئيس الأوكراني، حول افتقار الدول الغربية السخيف لإطار زمني لدعوة أوكرانيا وعضويتها في حلف الناتو غضب الدبلوماسيين الغربيين.

وحسب “بوليتيكو”، تسببت تصريحات زيلينسكي في مفاجأة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تُعقد قمة الناتو حاليًا.

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ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله "أنا منتقد لموقف بعض الحلفاء، لكنني أعتقد أن هذا نهج غير مدروس وغير عادل.. زيلينسكي تمادي كثيرا”.

ومع ذلك، قال دبلوماسيون آخرون إنهم فهموا مشاعر زيلينسكي وسط الصراع في أوكرانيا.

زيلينسكي الناتو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا

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