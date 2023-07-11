تدمير الحلف.. إعلان عاجل من المجر بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

عارض وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الثلاثاء، قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي خلال الصراع لأنه قد يدمر أمن الحلف.

وقال زيجارتو للصحفيين قبل قمة الناتو في ليتوانيا: “من الواضح أنه عندما يقبل الناتو أعضاء جددا، فإنه يفعل ذلك بطريقة تضيف العضو الجديد الأمن إلى الحلف، بدلا من تدميره.. هذا هو السبب في أنه من الواضح أنه لا يمكن قبول بلد في حالة حرب في الناتو.. لأن هذا سيعني تهديدا عسكريا للحلف بأكمله”.

وأشار إلى أن المجر هي الوحيدة التي عبرت عن هذا الموقف علنا في المحافل الدولية، في حين أن العديد من الدول تشاركه خلف الأبواب المغلقة.

وأعرب زيجارتو عن أمله في أن يتم اعتماد قرارات مسؤولة بالكامل في القمة لمنع الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا.

وتعقد قمة الناتو في الفترة من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس، برئاسة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج.

ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال القمة آفاق أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي وتعزيز الجناح الشرقي للحلف وقضية الإنفاق الدفاعي.