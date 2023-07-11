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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: الكتب المدرسية الروسية سبب عدم دعوتنا للانضمام لحلف الناتو

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إنه لم تتم دعوة كييف حتى الآن للانضمام إلى حلف الناتو لأن القادة الغربيين تعلموا تاريخهم من خلال الكتب المدرسية الروسية.

وأضاف دانيلوف خلال مقابلة تليفزيونية: “الشيء هو أن الكتب المدرسية التي يستخدمها الطلاب، الذين يتخرجون من جامعات غربية محترمة، بما في ذلك الجامعات الأمريكية والبريطانية، كتبها الروس”.

وأردف أن هذه الكتب المدرسية، “كتبت تأسيس على نسخة التاريخ التي كتبت في روسيا”.

وأشار إلى أن هذه «مشكلة كبيرة» بالنسبة لكييف لأن القادة الحاليين لدول الناتو، الذين تخرجوا من تلك الجامعات، «ينظرون إلى قضايا معينة من خلال عيون روسية».

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وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلف شمال الأطلسي إلى تقديم خارطة طريق ملموسة لبلاده نحو الانضمام إلى الناتو خلال قمة الكتلة التي تستمر يومين، والتي بدأت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء.

أوكرانيا حلف الناتو

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