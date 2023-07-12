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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

سقوط طفل 328 قدما
سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية قديمة بجزر جالاباجوس

سقط طفل فرنسي صغير لم يتجاوز عمره الـ8 أعوام مسافة 328 قدما داخل فوهة بركانية قديمة بجزر جالاباجوس بـ الإكوادور

 كان الطفل الذي لم يكشف عن اسمه يزور أثناء عطلة مع عائلته،  لوس جيميلوس، وهما حفرتان في جزيرة سانتا كروز في أرخبيل جالاباجوس.

ولحسن حظ الطفل، فقد تمكن من الطفل من النجاة بحياته بأعجوبة لكنه يعاني حاليا من  إصابات في الوجه والرأس نتيجة السقوط المروع، وفقا لـ “نيوزويك”.

توضيح رسمي 

وعلق مسؤولون من حديقة جالاباجوس الوطنية في بيان بإن سرعة مسعفي الجزيرة أنقذت الصبي الصغير، موضحا: "لا تزال تفاصيل السقوط غير معروفة، لكن لحسن الحظ فقد نتج عن العمل السريع من رجال الإنقاذ المدربين على هذه الحالات الطارئة أخراج الطفل من قاع الحفرة التي يزيد ارتفاعها عن 100 متر [328 قدما].

وقالت وسائل إعلام محلية إن حالة الصبي  الذي نُقل إلى مستشفى جمهورية الإكوادور في سانتا كروز  في حالة مستقرة حاليا، وسيتم نقله إلى مستشفى في مدينة جواياكيل الإكوادورية لمزيد من الفحص.

من اجنبه، أضاف  بوريس دازا، مدير مستشفى سانتا كروز، لوسائل إعلام محلية، بإن "معجزة" حالت دون إصابة الصبي بجروح أكثر خطورة.

سقوط طفل 328 قدما  في فوهة بركانية قديمة بجزر جالاباجوس
سقوط طفل 328 قدما  في فوهة بركانية قديمة بجزر جالاباجوس
سقوط طفل 328 قدما  في فوهة بركانية قديمة بجزر جالاباجوس

 

 

فرنسي فرنسا الاكوادور جزر جالاباجوس فوهة بركانية لوس جيميلوس

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