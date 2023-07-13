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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام رابطة العالم الإسلامي يزور الهند

صدى البلد

وصل أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى الهند يوم 10 يوليو الجاري في أول زيارة رسمية له. وخلال الزيارة، قام بزيارة رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي.

 وقد عقد أثناء زيارته لرئيسة الهند مناقشات مثمرة حيث أعربت رئيسة الهند عن تقديرها لدور وأهداف "رابطة العالم الإسلامي" في تعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان. كما أكدت على تعدد الثقافات في الهند باعتبارها الدولة التي تضم ثاني أكبر عدد من المسلمين في العالم.

 كما التقى الدكتور العيسى برئيس وزراء الهند، حيث أجرى الجانبان نقاشاً ثاقباً حول مختلف جوانب تعزيز الانسجام والسلام بين الأديان والعمل من أجل تقدم البشرية.

والتقى الدكتور العيسي أيضا بوزير الشؤون الخارجية الدكتور إس. جايشانكار ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال. وناقشوا أهمية التنوع العالمي والحوار بين الأديان وكيف تستحق المبادرات المتخذة في هذا الصدد كل الدعم والتقدير.

كما استضاف مركز الهند الثقافي الإسلامي الدكتور العيسى حيث ألقى محاضرة استعرض فيها القيم السامية للإسلام بما في ذلك المبادئ الأساسية لبناء جسور التفاهم والسلام بين الحضارات.

 وتمثل "رابطة العالم الإسلامي" منظمة إسلامية دولية غير حكومية مقرها مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وتعمل على الترويج للرسالة الحقيقية للإسلام من خلال تعزيز القيم المعتدلة التي تعزز السلام والتسامح والمحبة.

أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الهند

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