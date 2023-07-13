صناعة الشيوخ: مصر بلد مهم عربيا وإفريقيا ولديها نفوذا دوليا باعتراف فرنسا

أكد المهندس محمد المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لها دورها الايجابى والمهم تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك تصريحات السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى التى أكد فيها ان مصر بلد مهم فى المنطقة العربية والأفريقية وفى منطقة البحر ولديها نفوذ دولى، يدعم دورها فى حل الأزمات المحيطه بها فى المنطقة بداية من الصراع الاسرائيلى الفلسطينى، والحرب فى السودان، وسوريا وليبيا، وغيرها .

واعتبر " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم هذه التصريحات من السفير الفرنسى بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولى على الاهمية الكبيرة للدور الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اقليمياً وعربياً وافريقياً ودولياً مشيداً بتأكيد السفير على أن فرنسا تتطلع إلى حل الأزمة السودانية أن تسهم قمة دول جوار السودان التى تستضيفها مصر اليوم في حل الأزمة .

وأكد عضو النواب الاهمية الكبرى لهذه القمة التى جاءت فى توقيت مهم للغاية لايجاد حلول سلمية للازمة السودانية وبما يتفق مع رؤية مصر من اجل الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي السودانية ومقدرات الشعب السودانى ووقف الاقتتال داخل السودان مطالباً من جميع الاطراف السودانية استغلال انعقاد هذه القمة بمصر وتغليب المصالح العليا للسودان لانهاء هذه الازمة حفاظاً على ارواح الأبرياء من الاشقاء السودانيين .