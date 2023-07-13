السجن 5 سنوات لشخصين بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة مواطن بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة "م . ع" ،"ا . ج" ،"أ . م" بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة مواطن بالتجمع الخامس، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية قبل المتهم "ح .ع" لوفاته .



صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل ، وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.



كشف أمر الاحالة أنه أحرز المتهم الاول وحاز المتهمون من الثاني حتي الرابع بواسطته سلاحا ناريا " فرد خرطوش وذخائر بدون ترخيص.



وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين بسرقة المبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق " مائتي ألف جنيه " والمملوكة للمجني عليه "أ . م" من مكان مسورا بحائط "منشآته التجارية وذلك بطريق الكسر من الخارج حال حملهم سلاح ناري وذخائر وكون المتهم الاول سائق لدي المجني عليه