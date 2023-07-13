ننشر أسماء المرشحين للمقابلة بهيئة الأوقاف .. وإيفاد رمضان 1445

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق مقابلة لجنة القيادات بهيئة الأوقاف، وذلك يوم الأحد الموافق 16/7/2023م، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة مع الاطلاع على الأصل على أن تكون سارية ، للإطلاع الأسماء اضغط هنا

يأتي بناءً على نتيجة المقابلات الأولية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية ندبًا بهيئة الأوقاف المصرية.

مسابقة إيفاد رمضان للقراء

كما نشرت الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة إيفاد رمضان للقراء لعام 1445هـ /2024م (المجموعة الثانية) , وذلك بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في تمام الساعة التاسعة صباحًا , علمًا بأنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة مع الاطلاع على الأصل ,وإحضار كارنية القيد بنقابة القراء أو ما يثبت الاعتماد بالإذاعة والتليفزيون لغير المعينين بالوزارة. اضغط هنا

توزيع 8 آلاف عمامة أزهرية للأئمة

في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة، أعلنت عن توزيع الدفعة التاسعة والأخيرة من صرف العمامة الأزهرية الثانية، وبدء توزيع الدفعة الأولى من العمامة الأزهرية الثالثة للأئمة بإجمالي (8000) عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات:( الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء – الوادي الجديد – بور سعيد – السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء)، فعلى السادة الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة الأزهرية من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 16/ 7 /2023م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.