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ديني

شيخ الأزهر: لابد أن يحمل التعليم في عالمنا الإسلامي طموحات الأمة ووحدتها

صدى البلد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة راجية علي طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري.

 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن التعليم هو الركيزة الأولى لنهوض المجتمعات وتطورها، وأن الأزهر حريص على تطوير المناهج والوسائل التعليمية بما يواكب التقدم التكنولوجي ومقتضيات العصر في مختلف المجالات، مشددًا فضيلته على أن الأزهر لن يتوانى عن تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائه وبناته طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، لتأهيلهم للمشاركة في صياغة مستقبل أمتنا ووطننا.

وطالب شيخ الأزهر القائمين على مهمة تطوير التعليم في وطننا العربي والإسلامي، ببذل المزيد من الجهد، وضرورة التيقظ لمحاولات تطبيع أمراض مجتمعية وسلوكيات وانحرافات غير مقبولة -لا دينيًّا ولا أخلاقيًّا- من خلال مناهج التعليم تحت مسميات الانفتاح على الآخر والتطوير والتقدم، مشددًا على أن التعليم في وطننا العربي والإسلام لا بد أن يحمل مقومات نهوض أمتنا وطموحاتها ووحدتها، وأن تهدف المناهج التعليمية إلى بناء وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق في ظل ما يشهده العالم من غيوم سوداء تسعى لتأليه الإنسان وإشباع رغباته، دون الاكتراث بخطورة ذلك على مستقبل الأجيال القادمة.

 

من جانبه، أعرب الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، والاستماع إلى رؤية فضيلته في مجالات تطوير التعليم والنهوض به، مقدرًا التعاون المثمر بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي أثمر عدة نجاحات في مجالات التدريب والمشاركة في تأهيل القائمين والمنخرطين في العملية التَّعليمية، واعتماد المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وتطبيق نظم الجودة، وتقديم الدعم الفني لكوادر جودة التعليم في المعاهد والجامعة الأزهرية.

 

واستعرض الدكتور علاء عشماوي خطط الهيئة المستقبلية في مختلف المجالات، التي تنعكس على تحقيق الجودة المنشودة داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت 1300 معهد أزهري و31 كلية أزهرية، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2023، بالإضافة إلى اعتماد 30 برنامجًا أكاديميًّا في الفترة من 2018 وحتى 2023، موضحًا أن الهيئة قد استحدثت كثيرًا من الأنشطة ضمن خططها العملية للارتقاء بالعملية التعليمية، ومنها تحديث المعايير القومية الأكاديمية المرجعية القائمة على الكفاءات والجدارة لقطاعات التعليم الأزهري الجامعي.

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة راجية علي طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري، أن الهيئة قد عقدت 293 دورة تدريبية في شتى محافظات الجمهورية، تضمنت تدريب 7784 متدربًا من معلمي المعاهد الأزهرية، كما قامت الهيئة بعقد 526 دورة تدريبية في معظم كليات جامعة الأزهر، تضمنت تدريب 12689 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس بها، مضيفة أن الهيئة قدَّمت الدعم الفني المجاني لمعاهد رياض الأطفال بالأزهر؛ حيث تم تدريب 2444 معلمة رياض أطفال من خلال 102 دورة تدريبية في 23 محافظة.

شيخ الأزهر هيئة جودة التعليم أحمد الطيب الدكتور أحمد الطيب الإمام الاكبر

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