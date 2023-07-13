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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير المساعد لمحافظة بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بمشروع تطوير سوق الدهشوري

صدى البلد

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ،ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتقوم بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من التنفيذ

وتفقد السكرتير العام المساعد،مستجدات وسير الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لتسهيل الأعمال بالمشروع الذي يقام على مساحة إجمالية 2900 متر ، ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه و كافتيريات،مع عمل مداخل"بوابات"للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق

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كما التقى السكرتير العام المساعد عددا من الأهالي والمواطنين،مؤكدا لهم على توجيهات المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية ،في إطار  خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها
رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد أعمال المشروع كل من : الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، الأستاذ فواز رجب نائب رئيس المدينة ، المهندسة مى على _المكتب الفني بديوان عام المحافظة وبعض التنفيذيين المعنيين والقائمين على تنفيذ المشروع

الإجراءات الخاصة الأجهزة المعنية احتياجات بني سويف بروتوكول التعاون بروتوكول صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمية نائب رئيس المدينة معدلات التنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مشروع تطوير

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