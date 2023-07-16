الذخائر الأمريكية بين الطلب المتزايد والإنتاج المتراجع..تحديات كبيرة تواجه الجيش الأقوى عالميا

الذخائر الأمريكية هي مجموعة من الأسلحة والمتفجرات التي تنتجها وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في الحروب والنزاعات المسلحة تشمل هذه الذخائر القنابل والصواريخ والقذائف والرصاص وغيرها من المواد القابلة للاشتعال أو التفجير. تعتبر الذخائر الأمريكية من أكثر الذخائر فعالية ودقة وتطورا في العالم، ولكنها تواجه أيضا بعض التحديات والمشاكل في إنتاجها وتوزيعها وتخزينها.

وتعاني الذخائر الأمريكية من نقص حاد بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج وضعف التخزين، وهذا النقص يهدد قدرة الجيش على التصدي للتهديدات، ويضر بالعلاقات مع الحلفاء، ويزيد من التكاليف والمخاطر.

أسباب نقص الذخائر الأمريكية

هناك عدة عوامل تسبب نقص الذخائر الأمريكية، منها:

زيادة الطلب على الذخائر: بسبب تصاعد التوترات والنزاعات في مناطق مختلفة من العالم، مثل أوكرانيا وأفغانستان والشرق الأوسط، ازداد الطلب على الذخائر من قبل الجيش الأمريكي وحلفائه. كما ازداد الطلب على الذخائر من قبل المدنيين في الولايات المتحدة نفسها بسبب انتشار ظاهرة حمل السلاح والخوف من التهديدات المحتملة.

انخفاض الإنتاج: بسبب جائحة كورونا، تأثرت سلسلة التوريد والإنتاج للذخائر في الولايات المتحدة، حيث تعطلت بعض المصانع والموردين والعاملين. كما تأثر إنتاج بعض أنواع الذخائر بسبب قيود بيئية أو قانونية أو مالية.

ضعف التخزين: بسبب استهلاك كبير للذخائر في عمليات عسكرية سابقة، مثل حروب العراق وأفغانستان، انخفض مستوى التخزين للذخائر في المستودعات والقواعد الأمريكية. كما تعاني بعض أنواع الذخائر من مشاكل في التخزين بسبب تدهورها أو انفجارها أو سرقتها.

آثار نقص الذخائر الأمريكية

نقص الذخائر الأمريكية يؤدي إلى عدة آثار سلبية، منها:

ضعف قدرة الجيش على التصدي للتهديدات: نقص الذخائر يقلل من فعالية وجودة وكفاءة عمليات الجيش في مواجهة الأعداء أو الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق التي ينشط فيها، كما يزيد من خطر التعرض للهجمات أو الخسائر أو الانسحاب المبكر.

تضرر العلاقات مع الحلفاء: نقص الذخائر يؤثر على قدرة الولايات المتحدة على دعم حلفائها في الحروب والنزاعات التي تشارك فيها، مثل أوكرانيا، كما يثير شكوكا وانتقادات من قبل بعض الحلفاء حول مصداقية ومسؤولية الولايات المتحدة كقوة قيادية وحامية للنظام العالمي.

زيادة التكاليف والمخاطر: نقص الذخائر يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لسد العجز، مثل زيادة الإنتاج أو الاستيراد أو التبرع أو التبادل. هذه الإجراءات تزيد من التكاليف المالية والبشرية والبيئية للذخائر، وتزيد من المخاطر المتعلقة بالجودة أو الأمان أو الانتشار.