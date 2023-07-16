محافظ الدقهلية: قطع المياه غدا عن عدد من قرى منية النصر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لأنه سيتم قطع المياه غدا الإثنين، الموافق 17 يوليو، من الساعة 10 مساء إلى الساعة 3 من صباح الثلاثاء، الموافق 18 يوليو، عن عدد من القرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر؛ لإجراء أعمال الصيانة على خط طرد طلمبات المرشحة بمنية النصر.

وأضاف أنه سيتم كذلك قطع المياه غدا الاثنين، لمدة 4 ساعات، من 8 صباحا إلى 12 ظهرا، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة؛ لإجراء أعمال قطعية 12 بوصة، في شارع محمود صبري، من عبد السلام عارف؛ لربط الأعمال الجديدة بشارع محمد الديب في المنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية؛ بناء على التقارير التي وردت من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في هذا الشأن، حيث أوضح التقرير الأول، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه نطاق مركز ومدينة منية النصر خلال المدة المشار إليها، تشمل قرى “ميت عاصم، والنزل، والجمال، وبرمبال القديمة، وبرمبال الجديدة، والرياض، والكردي”.

فيما أوضح التقرير الثاني، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بمدينة المنصورة في المدة المذكورة لإجراء الأعمال؛ هي، مناطق “تقسيم الشئون الاجتماعية، والمستشفي الدولي، ومدينة مبارك، وحوض أبو الليل، ومحطة صرف صحي رقم 11”.

ومن جهته، وجه "مختار"، المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز منية النصر، والسيد محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها، كل في نطاقه وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال.

بينما أهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين، قاطني نطاق الوحدات المحلية القروية التابعة، المشار اليها بمركز منية النصر، وكذا المواطنين قاطني مناطق مدينة المنصورة المذكورة، والمتأثرة بانقطاع المياه، بالإضافة إلى جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها هذه الأعمال، ضرورة اتخاذ ما يلزم؛ لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.