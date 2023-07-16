أول تعليق من نجم الأهلي بعد فوزه بجائزة الأفضل بمباراة المقاولون العرب

علق أحمد نبيل “كوكا”، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضه القوية في بطولة الدوري؛ بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق المقاولون العرب، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.

وقال لاعب الأهلي، في تصريحات عبر قناة الأهلي: “أحاول عمل كل ما عليّ، وهذا شيء بسيط أقدمه في الملعب، وأقاتل وبموِّت نفسي عندما أحصل على فرصة المشاركة؛ لإثبات نفسي”.

وأضاف: “صناعة الهدف لديانج، هذا توفيق من عند الله، أبذل أقصى مجهود، هذا الطبيعي لأنك تلعب في النادي الأهلي وهذا ليس شيئًا مختلفًا”.

وكان كوكا قد صنع الهدف الأول للأهلي بشكل رائع إلى ديانج الذي وضعها بقوة في المرمى.