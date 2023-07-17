بسبب إرتفاع درجات الحرارة.. مترو الأنفاق تعلن خفض سرعة قطارات الخط الأول

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث بأسم هيئة مترو الأنفاق، أنه لدينا تعليمات من الفريق كامل الوزير وزير النقل، بأن السلامة أولا وتقديم خدمة متميزة للركاب لأن مترو الأنفاق افضل وسائل الإنتقال داخل القاهرة الكبرى.

وقال أحمد عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على مستوى الخط الأول الذي يعمل بالشبكة الكهربائية المعلقة، كان هناك تعليمات بتخفيض السرعة من 80 كم في الساعة إلى 60 كم في الساعة للحفاظ على القضبان والشبكة الكهربائية.

40 درجة مئوية

وتابع المتحدث بأسم هيئة مترو الأنفاق، أنه يتم تخفيض السرعة في فصل الصيف من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا خاصة مع وصول درجات الحراة 40 درجة مئوية.