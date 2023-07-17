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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب إرتفاع درجات الحرارة.. مترو الأنفاق تعلن خفض سرعة قطارات الخط الأول

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث بأسم هيئة مترو الأنفاق، أنه لدينا تعليمات من الفريق كامل الوزير وزير النقل، بأن السلامة أولا وتقديم خدمة متميزة للركاب لأن مترو الأنفاق افضل وسائل الإنتقال داخل القاهرة الكبرى.

 

وقال أحمد عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على مستوى الخط الأول الذي يعمل بالشبكة الكهربائية المعلقة، كان هناك تعليمات بتخفيض السرعة من 80 كم في الساعة إلى 60 كم في الساعة للحفاظ على القضبان والشبكة الكهربائية.

 

40 درجة مئوية

وتابع المتحدث بأسم هيئة مترو الأنفاق، أنه يتم تخفيض السرعة في فصل الصيف من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا خاصة مع وصول درجات الحراة 40 درجة مئوية.

مترو الأنفاق الفريق كامل الوزير وزير النقل هيئة مترو الانفاق درجات الحرارة

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