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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باقي 7 أيام .. خطوات التقديم فى وظائف القطار الكهربائي

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي الخفيف

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة تضمن لهم راتب مادي ثابت وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مد مهلة التقديم لوظائف القطار الكهربائي لمدة 10 أيام آخرى، بسبب إجازة عيد الأضحى، التي استمرت لمدة 7 أيام.


موعد التقديم لوظائف القطار الكهربائي


ويمكن للراغبين فى الحصول علي وظائف القطار الكهربائي التقديم حتي 23 يوليو خاصة بعد إعلا الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق،  مد المهلة، بسبب إجازة عيد الأضحى، ليكون آخر موعد للتقديم 23 يوليو، بدلا من 13 يوليو الجاري.

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خطوات التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها من أجل التقديم علي وظائف القطار الكهربائي الخفيف والتي تتضمن مايلي :- 
- يقوم المواطن الراغب فى التقديم لطلب التوظيف بمشروع القطار الكهربائي لمقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الكائنة في ميدان رمسيس بمجمع رمسيس كومبليكس بوابة رقم 4.

- يتم  استقبال المتقدمين لطلب التوظيف في مواعيد العمل الرسمية للشركة، التي تبدأ 9 صباحا، وتنتهي الساعة 2.5 مساء.

المستندات المطلوبه للتقديم فى وظائف القطار الكهربائي

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

-  صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

-  صورة المؤهل الدراسي.

-  شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

-   صور شهادات الخبرة.

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جهز ورقك.. وظائف ذهبية فى القطار الكهربائي الخفيف

- صورة شخصية لمقدم طلب التوظيف.

- حوالة بريدية قيمتها 50 جنيها، موجهة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وظائف حكومية

وتسعي الدولة إلي توفير فرص عمل ووظائف للشباب فى كافة القطاعات من خلال الإعلان بشكل دائم ومستمر عن وظائف شاغرة في الوزارات والهيئات التابعة لها.

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