قبل إغلاق موعد التقدم|إليك شروط وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023 والأوراق المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو عن حاجتها لشغل وظائف جديد بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وقالت الشركة في تفاصيل الإعلان الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، إن مشروع القطار الكهربائي يبحث عن توظيف عدد من الفنيين في مجالات الصيانة والجودة ومترجمين وشؤون قانونية وموارد بشرية وغيرها.



وذكرت إن الوظائف بنظام التعاقد السنوي وقد بدأ التقدم فيها من يوم الأحد الموافق 18/6/2023 الشهر الماضى، ويستمر حتى آخر موعد للتقدم 13 يوليو 2023 وفقا لما أعلنته الهيئة العامة لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.



شروط وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023:

حددت الهيئة القومية للأنفاق الاشتراطات العامة لشغل كافة الوظائف والتى تتمثل في التالى:

-يجب أن يجتاز المتقدم لـ وظائف القطار الكهربائي الخفيف، اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد فروعه بنسبة 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية، و60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال و70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

- يجب على المتقدم لـ وظائف القطار الكهربائى الخفيف، أن يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- ضرورة إتمام الخدمة العسكرية أو أعفي منها، للحصول على وظائف القطار الكهربائى.

- أن يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى، والالتزام باللوائح والقوانين.

- يجب ألا يكون لديه سجلات جنائية.

- أن يكون بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

- تكون الأولوية للمتقدم الذي يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائى:

حددت هيئة مترو الأنفاق المستندات المطلوب إرفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف، وهي كالتالى:

1 - تقديم صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

2 - إحضار صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

3 - صورة المؤهل والمؤهلات الأخري التي حصل عليها.

4 - عضوية نقابة المهندسين.

5 - صورة الموقف من التجنيد.

6 - يجب إحضار شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات بنسبة 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية، و60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال و70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

7- صور شهادات (الخبرة / الدورات) إن وجد في مجال الوظيفة المقدم إليها.

8- عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6.

9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818

كيفية التقديم في وظائف القطار الكهربائى:

وظائف القطار الكهربائى

للراغبين في التقديم في وظائف القطار الكهربائى الجديدة، يجب عليهم التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس – مجمع رمسيس كومبلكس بوابة 4، ثم تقديمها باليد، اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية، وفقا لما أعلنته هيئة مترو الأنفاق، مؤكدة أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

ولتفاصيل الوظائف المتاحة للقطار الكهربائي السريع يمكنك قراءه الآتي: