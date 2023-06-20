جهز ورقك.. وظائف ذهبية فى القطار الكهربائي الخفيف

تسعي الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف

ويمكن للمواطنين الراغبين في إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي مميز يمكن التقديم على وظائف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حيث أعلنت عن وظائف خالية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف.

وفتحت الهيئة القومية لمترو الأنفاق بال التقديم على الوظائف المعلنة فى القطار الكهربائي الخفيف الأحد الماضي والذي يستمر حتى 13 يوليو .

طريقة التقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف التقديم من خلا مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بميدان رمسيس، وذلك طوال فترة التقديم من الساعة 9 صباحًا حتى 2.30 مساء، عدا الإجازات الرسمية، وأكدت الشركة أنه لا يجرى الالتفات لأي من الطلبات المرسلة بالبريد.

الأوراق للتقديم على وظائف القطار الكهربائي

- يلزم علي المواطن الراغب فى الحصول على فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- وتتضمن الأوراق اللازمة تقديم صورة المؤهل الدراسي.

- تقديم عضوية نقابة المهندسين.

- يلزم توضيح الموقف من التجنيد.

- تقديم شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من أي معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على 65% فيما أعلى بالنسبة للوظائف الهندسية.

- يجب تقديم صور شهادات الخبرة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف صورة شخصية 4x6.

- حوالة بريدية بـ50 جنيها، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وذلك على حساب 0135312002065818

تخصصات وظائف القطار الكهربائي الخفيف

- تشمل التخصصات المطلوبة مهندس صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم.

- كما تتوافر وظيفة مهندس السلامة والصحة المهنية.

- كما تتوافر وظيفة مهندس أزمات والكوارث.

- وتتضمن التخصصات المطلوبة مهندس مراقبة الجودة.

- كما تشمل الفرص الشاغرة مهندس إدارة المخاطر.

- الحاجة إلى موظف شئون قانونية.

- الحاجة إلي مترجمين.

- تشمل التخصصات المطلوبة أخصائيين تكنولوجيا المعلومات IT.

- أخصائين موارد بشرية وتدريب.

- محاسبين في تخصصات المشتريات والمخازن وإدارة أصول