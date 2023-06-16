عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهز ورقك.. فرص ذهبية للعمل في القطار الكهربائي الخفيف

فرص عمل
فرص عمل

تسعى الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال  الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

فرص عمل بالقطار الكهربائي الخفيف

ويمكن للمواطنين الراغبين في إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي مميز يمكن التقديم على وظائف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث أعلنت عن وظائف خالية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف.

txt

تبدأ من 4 آلاف جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط

txt

الرئيس السيسي للمواطنين: بنعمل من أجل بلدنا ولتوفير فرص عمل

وتتوافر فرص عمل المترو فى مشروع القطار الكهربائي الخفيف، الذي يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وتتضمن وظائف القطار الكهربائي الخفيف تخصصات منها الهندسة والإدارة والمحاسبة وايضا أقسام الإدارة والتجارة والأعمال والسلامة والجودة.

شروط فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف


وحددت هيئة مترو الأنفاق شروط خاصة لكل وظيفة وتشمل الشروط العامة مايلي :-

- يشترط اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد فروعه بنسبة 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية، و60% فيما أعلى لوظائف الادارة والتجارة والأعمال و70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.
- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.
- يشترط إتمام الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
- كما تتضمن الشروط القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى، والالتزام باللوائح والقوانين،.
- يشترط فى المتقدم عدم وجود سجلات جنائية.
- كما يشترط أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.
- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

موعد فتح باب التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف


ويتم فتح باب التقديم فى فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف بداية من الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر التقديم للوظائف المطلوبة حتى 13 يوليو المقبل اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية.

المستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف


- يلزم تقدم صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».
- تقديم صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.
- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.
- عضوية نقابة المهندسين .
- تقديم صورة الموقف من التجنيد.
- يلزم تقديم شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات بنسبة 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية، و60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال و70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

txt

فرص عمل ذهبية للشباب.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

txt

مرتبات مجزية.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط


- تقديم صور شهادات (الخبرة / الدورات) إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها.
- إحضار عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6.
- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيها باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818

فرص عمل فرص عمل ذهبية القطار الكهربائي الخفيف وظائف القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

بيلعب في نادي كبير.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سيد زيزو

تفاصيل صادمة| أسرار جديدة تكشفها التحقيقات في جريمة الغدر بطبيب الساحل.. صور

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

موضوعات متعلقة

راتب 15000 جنيه.. وظائف جديدة في السفارة الأمريكية بالقاهرة

قدم الآن.. البنك الأهلي يعلن عن وظائف خالية

ترشيحاتنا

هل يجوز الإحرام عند زيارة مسجد الرسول أم لا؟ دار الإفتاء تجيب

مديرية أمن الجيزة تستعد لـ عيد الأضحى بـ حملات مكبّرة على الشوادر

دعوة كرم جبر لحضور العيد الوطنى 154 للصحافة العراقية | صور

الجيش الإسرائيلي يستعد لـ شن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بأسيوط

بوتين بمنتدى سان بطرسبرج: حققنا الاستقلالية في الإنتاج والتضخم 2.2% لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب شهيرة لها فوائد غير متوقعة للبشرة.. تعالج التجاعيد وحب الشباب

الذكاء الاصطناعي يعجز عن منافسته.. نقاش يبهر الجميع ببراعته في الرسم| شاهد

إلهام شاهين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

3 أنواع من اللحوم تقلل نسبة الكوليسترول في الدم.. احرص على تناولها

فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

قبل حفل مشواري بالسعودية.. محطات مهمة في حياة محمد منير| شاهد

دماء على الثوب الأبيض.. سر مقتل طبيب الساحل ودفنه في عيادته / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ