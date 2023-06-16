جهز ورقك.. فرص ذهبية للعمل في القطار الكهربائي الخفيف

تسعى الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

فرص عمل بالقطار الكهربائي الخفيف

ويمكن للمواطنين الراغبين في إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي مميز يمكن التقديم على وظائف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث أعلنت عن وظائف خالية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف.

وتتوافر فرص عمل المترو فى مشروع القطار الكهربائي الخفيف، الذي يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وتتضمن وظائف القطار الكهربائي الخفيف تخصصات منها الهندسة والإدارة والمحاسبة وايضا أقسام الإدارة والتجارة والأعمال والسلامة والجودة.

شروط فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف



وحددت هيئة مترو الأنفاق شروط خاصة لكل وظيفة وتشمل الشروط العامة مايلي :-

- يشترط اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد فروعه بنسبة 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية، و60% فيما أعلى لوظائف الادارة والتجارة والأعمال و70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- يشترط إتمام الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- كما تتضمن الشروط القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى، والالتزام باللوائح والقوانين،.

- يشترط فى المتقدم عدم وجود سجلات جنائية.

- كما يشترط أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

موعد فتح باب التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف



ويتم فتح باب التقديم فى فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف بداية من الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر التقديم للوظائف المطلوبة حتى 13 يوليو المقبل اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية.

المستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف



- يلزم تقدم صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- تقديم صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.

- عضوية نقابة المهندسين .

- تقديم صورة الموقف من التجنيد.

- يلزم تقديم شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات بنسبة 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية، و60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال و70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.



- تقديم صور شهادات (الخبرة / الدورات) إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها.

- إحضار عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6.

- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيها باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818