فرص عمل ذهبية للشباب.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا يعينهم على الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

فرص عمل للشباب



وعليه أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف شاغرة بنظام التعاقد بالحجر الزراعي في وزارة الزراعة.

ويمكن للراغبين فى الحصول علي فرص عمل بنظام التعاقد التقدم لها حتي يوم 26 من شهر يونيو.

تخصصات فرص عمل الحجر الزراعي



ويمكن التقديم على وظيفة فني زراعي مع ضرورة توافر الشروط التالية :-

- يشترط فى المتقدم لشغل وظيفة فني زراعي أن يتمتع بمهارة فنية في مجال عمل الوظيفة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.



- كما يشترط وألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما، وأن يكون حصل على مؤهل فوق متوسط أو متوسط.

كما تتوافر فرص عمل كعامل خدمات ويشترط للتقديم على الوظيفة ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما، ويكون حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط، ويتمتع بالقدرة على تحمل الضغط وإدارة الوقت.

فرص عمل كمحاسب



يلزم من أجل الحصول علي فرص عمل كمحاسب توافر بعض الشروط والتي من بينها إجادة المتقدم اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة وإجادة الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

كما يشترط من أجل الحصول علي فرص عمل كمحاسب أن يكون لدي المتقدم المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

كما يشترط أيضا ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما، ويكون حاصلا على مؤهل عالي تجاري محاسبة ولا يقل التقدير العام عن جيد.

أخصائي كيميائي

ويشترط من أجل الحصول علي وظيفة أخصائي كيميائي إجادة المتقدم للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، واستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما، وحاصل على مؤهل عال بكالوريوس علوم حديث التخرج من التخصصات المختلفة التي تتلاءم مع طبيعة عمل الوظيفة ولا يقل التقدير العام عن جيد.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي فرص عمل الزراعة

- يلزم تقديم صورة شخصية

- كما تتضمن المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي سارية

- كما تتضمن الأوراق المؤهل الدراسي

- صحيفة الحالة الجنائية.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة