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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية عمل القاهرة تبحث سبل التعاون لتوفير فرص للشباب بأفريقيا

صدى البلد

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بالقاهرة ، بشأن لقاء مع مستشار الاستثمار فى سفارة إفريقيا الوسطى فى مصر ، لبحث فتح أسواق للعمالة المصرية بالدول الأفريقية وتوفير التدريب والتأهيل للشباب المصرى والإفريقى ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، أنه عقد لقاء مع المستشار اسماعيل ابو ضباب مستشار الاسثتمار فى سفارة افريقيا الوسطى فى مصر ، وذلك لبحث سبل التعاون مع دولة افريقيا الوسطى وبعض الدول الافريقية لفتح اسواق للعمالة المصرية بالدول الافريقية وتوفير التدريب والتأهيل للشباب المصرى والافريقى وبحث ايضا تأهيل وتوفير بيئة عمل واستثمار فى السوق الافريقى ، حيث أفاد المستشار ان سوق الاستثمار والعمل فى دول افريقية مازال بكراُ فى مجالات متعدة على سبيل المثال الفحم – التنقيب – التشيد والبناء – والمشروعات الصغيرة وغيرها من المجالات .

وأكد مدير المديرية، على اهتمام وزير العمل بضرورة توفير فرص عمل للشباب المصرى والاستفادة من الخبرات المصرية بعد تدربيهم وتأهليهم ، والدليل على ذلك ما يقدمه مركز تدريب شهداء الكتبية 103 صاعقة فى هذا الاطار حيث يقوم بتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل فى مصر وخارجها

وأشار إلى أنه قد اتقق الطرفان على  التنسيق لدعوة مدير المديرية لزيارة سفارة أفريقيا الوسطى بالقاهرة بحضور معالى السفير ومستشارى الثقافة والاعلام والاستثمار بالسفارة لبحث فى هذه الملفات وسبل تفعليها .

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