الإعلان عن وظائف حكومية شاغرة بالوادي الجديد.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بمحافظة الوادى الجديد، وهى وظائف مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز الخارجة، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية.

وأكدت مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة أنه يستمر شغل الوظائف المعلن عنها 2023/06/19 حتى 2023/07/18، حيث تقدم الطلبات والاوراق المطلوبة من أصل و 6 صور طبق الأصل باليد لمديرية التنظيم والادارة بإسم رئيس اللجنة الدائمة للقيادات خلال شهر من تاريخ النشر ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد عن طريق البريد.

وتشمل المهارات الأساسية طبقًا لبطاقة التوصيف الوظيفى، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، المعرفة الكافية باحدي اللغات الأجنبية، المعرفة الكاملة بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل، بالإضافة إلى مهارات فنية كالقدرة على اتخاذ القرار، القدرة على إدارة الوقت وضغط العمل، امتلاك مستوى من مهارات الاتصال والتفاوض، القدرة على حل المشكلات، القدرة على الإشراف والتحفيظ.

وتضم الشروط أيضا القدرة على قيادة فريق العمل، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ" أو قضاء مدة مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهات الحكومية، والحصول على مؤهل عالى جامعى مناسب مع استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقًا لبطاقة الوصف.